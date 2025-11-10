Об этом командир рассказал в интервью журналисту 24 Канала Ивану Магуряку "Был ли готов Покровск к обороне, как россияне прорвались в город и есть ли угроза его потери: интервью командира 1-го ОШП "Перуна".

Смотрите также Россия блокирует Мирноград и что-то задумала на севере Харьковщины, – ISW

Есть ли параллели между Покровском, Авдеевкой и Суджей?

На вопрос журналиста 24 Канала "Перун" ответил: определенное сходство есть, "но здесь нет трубы и нет канализации, которая бы дала возможность так далеко пролезть".

"Но факт остается фактом – сходство есть, и сами действия высшего командования противника имеют тот же алгоритм. Они имели успех в Авдеевке, в Судже и пытаются повторять его", – сказал он.

Впрочем, Дмитрий Филатов напомнил: недавно "была ситуация в Купянске с той же трубой и той же инфильтрацией".

Но россиянам не удалось повторить успешный сценарий "трубы". И пока все меры, которые принял противник, нивелируются действиями наших подразделений. В частности, на Купянском направлении 475 отдельный штурмовой батальон обрезал пути логистики и другие подразделения осуществляют зачистку. О чем это свидетельствует? Наше командование тоже имеет большой опыт и принимает соответствующие меры. И как я уже говорил, еще не все карты выложены на стол. У нас еще произойдет много событий, которые будут влиять на ход боев,

– объяснил командир.

Интересно! ISW в сентябре 2025 года писали, что россияне распространяют опыт "трубы" на различные участки фронта. В Купянске они тоже попробовали идти по газовой трубе.

Что за операция "Труба" была в Авдеевке и Судже?

Впервые оккупанты применили этот прием зимой 2024 года в Авдеевке.

Российским военным удалось зайти в тыл Сил обороны Украины через трубу на юге города Авдеевки Донецкой области. Тогда противник существенно продвинулся на флангах, и "клешни" вокруг города начали сужаться. Через месяц Авдеевка уже была оккупирована,

– описывали ситуацию в "Радио Свобода".

Предположительно, "трубой" был элемент системы Донецкой фильтровальной станции, Авдеевского коксохима или просто канализации.

Повторить успех враг решил в марте 2025 года уже на Курщине. Тогда россияне шли по газовой трубе магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Хотя газ по ней давно уже не подавали, там накопился метан, из-за чего многие солдаты просто задохнулись. На выходе россиян ждали бойцы Сил обороны.

Россияне частично достигли цели, ведь те, кто выжил, вышел в тыл ВСУ. Но в целом результаты операции противоречивы, а ее детали до сих пор не понятны.