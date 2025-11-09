Как в таких условиях бойцы продолжают держать оборону, в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.

Как удается оборонять Покровск в сверхсложных условиях?

По словам Филатова, один из батальонов 155-й бригады стоит на южных окраинах Покровска, существенно дальше за городом. Снабжение этих защитников происходит с помощью средств БПЛА.

Удержание этого участка возможно благодаря наличию тяжелых бомберов и наземных роботизированных комплексов – только с их помощью происходит обеспечение на таком расстоянии. Без этих средств противник уже мог бы захватить эту территорию. Поэтому даже небольшое технологическое преимущество позволяет воинам продолжать сопротивление и обеспечивать группировку, находящуюся в районе с очень сложной логистикой.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Украина высадила спецназовцев в отдельные районы Покровска, чтобы те помогли разблокировать логистику для наших подразделений. Эта операция проходила под руководством главы ГУР Кирилла Буданова.

Какая ситуация в Покровске сейчас?