Россия не может завершить войну, пока не закроет ряд критических вопросов. Один из них – Краматорск, Славянск и Лиман. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов.

Почему Россия не может закончить войну, не захватив весь Донбасс?

По словам Филатова, эти территории важны для врага, потому что именно через них проходят источники воды, которые обеспечивают Донецкую и Луганскую области.

На Донбассе есть большие проблемы с питьевой водой. Из-за угольного пласта под землей нет нормальных водоносных слоев на доступной глубине. Порода из шахт имеет цвет ржавчины – это означает, что она насыщена металлами, которые загрязняют воду. Такую воду очень трудно очистить до безопасного уровня. Источников воды здесь не хватает ни для населения, ни для предприятий.

Главная проблема в Донецке сейчас – нехватка питьевой воды. Именно поэтому для России важно захватить весь Донбасс – без контроля над ним она не сможет обеспечить оккупированные районы водой.

Так же зависимой от воды является оккупированная часть Запорожской области, где без нее невозможно развивать сельское хозяйство.

Итак, Россия продолжает войну, потому что остановить ее означает столкнуться с еще большими проблемами. Если боевые действия прекратятся, жители оккупированных территорий будут требовать улучшения условий жизни, но ресурсов для этого не будет. Это может вызвать недовольство и внутренние конфликты. А больше всего Россия боится именно внутренней революции, а не внешних врагов.

Что известно о требовании Путина сдать Донбасс?