Як в таких умовах бійці продовжують тримати оборону, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро "Перун" Філатов.

Дивіться також "Росії невигідно зупинятися": у ЗСУ назвали головну мету ворога на Донеччині

Як вдається обороняти Покровськ в надскладних умовах?

За словами Філатова, один із батальйонів 155-ї бригади стоїть на південних околицях Покровська, суттєво далі за містом. Постачання цих захисників відбувається за допомогою засобів БпЛА.

Утримання цієї ділянки можливе завдяки наявності тяжких бомберів і наземних роботизованих комплексів – лише з їхньою допомогою відбувається забезпечення на такій відстані. Без цих засобів противник уже міг би захопити цю територію. Тож навіть невелика технологічна перевага дає змогу воїнам продовжувати опір і забезпечувати угруповання, що перебуває в районі з дуже ускладненою логістикою.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Україна висадила спецпризначенців в окремі райони Покровська, аби ті допомогли розблокувати логістику для наших підрозділів. Ця операція відбувалася під керівництвом очільника ГУР Кирила Буданова.

Яка ситуація у Покровську зараз?