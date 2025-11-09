Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Какие планы оккупантов в Донецкой области?
Геолокационные кадры, обнародованные 6 ноября, свидетельствуют, что российские силы недавно несколько продвинулись в северную часть Мирнограда (к востоку от Покровска), что является минимальным успехом по сравнению с последними днями.
Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ Сергей Окишев 8 ноября заявил, что российские войска не пытаются закрепиться непосредственно в самом Покровске, а продолжают попытки прорваться через город к его северным окраинам.
Для этого оккупанты переодеваются в гражданскую одежду, что является нарушением международного права.
По словам Окишева, украинским силам удалось частично восстановить логистику к северу от Покровска и доставить боеприпасы в город.
Украинские военные источники в последние дни сообщают, что российские силы несколько замедлили наступательные действия на Покровском направлении, ожидая подкрепления, и одновременно пытаются укрепить оборону и расширить логистические возможности на юге города,
– говорится в отчете ISW.
По словам аналитиков, в ближайшие дни Россия, вероятно, снова усилит темп наступательных действий на Покровском направлении, продолжая наращивать оборону и логистическую инфраструктуру в районе города.
Что сейчас происходит на Покровском направлении?
Сейчас Покровское направление остается самым горячим. Соотношение потерь россиян и украинцев составляет не менее 1 к 10. Когда враг наращивает интенсивность боев, то этот показатель возрастает до уровня 1 к 30.
Украинские штурмовые группы зачищают от россиян дом за домом в Покровске. Особое внимание защитники уделяют разоблачению и ликвидации вражеских экипажей БпЛА.
В эксклюзивном интервью 24 Каналу командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий Филатов ("Перун") рассказал, что на Покровском направлении Россия сосредоточила сотни тысяч военных и останавливаться на этом не планирует.