Только за прошедшие сутки 8 ноября зафиксировано 196 боестолкновений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какая ситуация на фронте?

Вчера оккупанты били по позициям ВСУ и населенных пунктах ракетами и сотнями КАБов. Кроме этого, поразили более 5 270 дронами-камикадзе и осуществили 4 697 обстрелов позиций и населенных пунктов.

Россия атаковала, в частности у Николаевки, Константиновки Донецкой области; Великомихайловки, Радостного Днепропетровской области; Сладкого, Железнодорожного, Софиевки, Орехова Запорожской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боестолкновений. Противник нанес 11 авиаударов, в общем сбросил 23 КАБы и совершил 169 обстрелов, в том числе девять – с РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмы противника в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в районах Заречного, Дерилово и в сторону Коровиного Яра.

На Славянском направлении противник 15 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Федоровки.

На Краматорском направлении наши воины отбили вражеское наступление в районе Железнянского.

На Константиновском направлении враг атаковал девять раз вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.

На Покровском направлении ВСУ остановили 73 атаки агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Луч, Лысовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Ореховое и Филиал.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов у Зеленого Гая, Орестополя, Сосновки, Вороного, Новониколаевки, Приволья и Красногорского.

На Гуляйпольском направлении состоялось десять боестолкновений возле Успеновки и Новоуспеновского.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения – оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

