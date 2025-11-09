Лише впродовж минулої доби 8 листопада зафіксовано 196 боєзіткнень. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Яка ситуація на фронті?
Вчора окупанти били по позиціях ЗСУ та населених пунктах ракетами та сотнями КАБів. Крім цього, вразили понад 5 270 дронами-камікадзе та здійснили 4 697 обстрілів позицій і населених пунктів.
Росія атакувала, зокрема біля Миколаївки, Костянтинівки Донецької області; Великомихайлівки, Радісного Дніпропетровської області; Солодкого, Залізничного, Софіївки, Оріхова Запорізької області.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби зафіксовано 11 боєзіткнень. Противник завдав 11 авіаударів, загалом скинув 23 КАБи та здійснив 169 обстрілів, зокрема дев'ять – із РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 19 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік Дворічанського й Колодязного.
На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурми противника у бік Петропавлівки й Піщаного.
На Лиманському напрямку ворог атакував тричі, намагаючись просунутися вперед у районах Зарічного, Дерилового та у бік Коровиного Яру.
На Слов'янському напрямку противник 15 разів атакував позиції Сил оборони у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Виїмки та Федорівки.
На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.
На Костянтинівському напрямку ворог атакував дев'ять разів поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 73 атаки агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія.
На Олександрівському напрямку Сили оборони відбили 18 ворожих штурмів біля Зеленого Гаю, Орестополя, Соснівки, Вороного, Новомиколаївки, Привілля та Красногірського.
На Гуляйпільському напрямку відбулось десять боєзіткнень біля Успенівки та Новоуспенівського.
На Оріхівському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення – окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку загарбників.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
За даними ISW, на Покровському напрямку підтверджене просування ворога. На Сумському, Курському, Харківському та Лиманському напрямках точаться бої, однак лінія фронту загалом не зазнала суттєвих змін.
Командир 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла "Перун" в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зазначив, що окупанти намагаються обійти Мирноград, а ЗСУ зривають ці плани.
Співвідношення втрат Росії та України під Покровськом оцінюють приблизно як 1 до 10, подекуди – до 1 до 30. Такі показники забезпечує технологічна перевага українських сил.