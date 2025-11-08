Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал Дмитрий "Перун" Филатов – командир 1-го отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайло.
Смотрите также Ребята просят подождать с анонсами, – в ВСУ о заявлении Зеленского об успехах в Купянске
Что сказал "Перун" о ситуации в Мирнограде?
Ранее аналитики DeepState предположили, что если Покровск россияне "поглощают", то Мирноград могут просто отрезать и захватить без серьезного закрепления. Ресурс также назвал, что в случае захвата врагом "потеря будет наиболее обидной среди всех крупных городов".
"Перун" отметил, что действия врага скорее свидетельствуют об обходе Мирнограда, а не об их пребывании в городе. По словам командира, украинские подразделения постоянно противодействуют таким замыслам и развеивают вражеские планы.
Военный сообщил, что известно о многочисленных попытках инфильтрации в Мирноград. Их неоднократно решала 38-я бригада.
Командование бригады открыто сообщало о проблемных участках, что помогло вовремя усилить оборону и не дать врагу закрепиться в городе.
У противника есть ряд прорывов. И ни завтра, ни послезавтра он не остановится. Впереди у нас еще тяжелые бои и довольно сложные этапы,
– отметил "Перун".
Как меняется ситуация в Донецкой области?
В районе Покровска продолжаются ожесточенные бои 8 ноября. Силы обороны Украины пытаются вытеснить врага из города. Только за день на Покровском направлении произошло несколько десятков вражеских атак.
Ситуация в районе Мирнограда также остается напряженной. После многочисленных неудачных попыток штурма с востока враг, вероятно, планирует изменить направление атак.
По данным CNN, Россия приближается к контролю над Покровском, хотя город уже потерял стратегическое значение. Несмотря на большие потери оккупантов, для российской пропаганды Покровск остается показателем "победы", пишет издание.