Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сирский в интервью ведущей телемарафона Алле Мазур, передает 24 Канал.

Что сказал Сырский о силе ЗСУ в Покровске?

Враг прошел через инженерные заграждения, но Силы обороны сразу на входе уничтожают его. Ситуация в городе контролируемая, враг имеет преимущество только в части Покровска.

В последнее время уменьшилась интенсивность атак россиян, однако это лишь временно, пока враг накапливает резервы.

В Покровске действует 425 штурмовой полк "Скала". По словам Александр Сырского, это подразделение действует против врага эффективно. В своих предыдущих операциях военные хорошо применяли тактику активной обороны и штурма.

Отметим! 425 отдельный штурмовой полк "Скала" – это украинское подразделение, создано в 2022 году на базе одноименного штурмового батальона, основанного Юрием Гаркавым. Полк специализируется на штурмовых операциях, разведке и активной обороне. Участвовал в контрнаступлении на Харьковщине, боях за Бахмут и операциях в Донецкой области. "Скала" имеет репутацию одного из самых эффективных штурмовых подразделений ВСУ.

Кремль отправил на город сильных штурмовиков, которые должны выполнить преступные приказы. Однако даже этих оккупантов удается уничтожать. Именно из-за большого количества потерь произошло своеобразное "затишье" в районе Покровска.

Ситуация в Покровске: что говорит главнокомандующий ВСУ?