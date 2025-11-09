Военный обозреватель Иван Тимочко в эфире 24 Канала заметил, что так называемое "затишье" на этом отрезке фронта было лишь видимым. Украинские контрудары выбили противника с позиций и заставили его перегруппировать силы.

Смотрите также Кремль теряет миллиарды: как санкции США и атаки на НПЗ бьют по военному бюджету России

Что на самом деле происходит под Покровском?

На Покровском направлении не было ни одного "затишья" – бои продолжались без перерывов. Уменьшение количества атак объясняется тем, что украинские контрудары уничтожили часть вражеских подразделений, которые пытались продвинуться вперед.

Это не было затишье. Мы отреагировали вовремя на попытки противника нанести рассредоточенные удары, и эти планы обвалились,

– сказал военный обозреватель.

Украинская артиллерия работает настолько точно, что на отдельных флангах превосходит российскую. Удары по складам и скоплениям врага повлияли на линию фронта, заставляя оккупантов менять тактику. Это существенно замедлило темп их наступления на Покровском направлении.

Какова ситуация в районе Покровска: смотрите карту

Ситуация на фронте изменилась

После успешных действий украинских подразделений российское командование начало срочно перегруппировывать войска. На направлении произошли кадровые изменения: нескольких генералов отстранили, а части перебросили для восстановления боеспособности. Такие решения принимали после значительных потерь и неудачных попыток продвинуться вперед.

После неудачных атак россияне должны перетасовывать свои боевые порядки. На этом направлении уже снимают генералов,

– отметил Тимочко.

Из-за потери опытных подразделений враг вынужден заменять их менее подготовленными силами. Такие ротации требуют времени и затрудняют восстановление наступления. Это создает условия для укрепления украинских позиций и сдерживания дальнейших атак.

Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Как политика Кремля влияет на боевые действия?

Российское руководство продолжает требовать от командования быстрых результатов под Покровском. Такие "дедлайны" ставят политические цели выше военной целесообразности и заставляют бросать войска в бой без подготовки. Подобная практика походит на сталинские методы времен Второй мировой.

Когда противник выставляет дедлайны, то он просто гонит все, что имеет – и резервы, и подразделения, не считаясь с потерями,

– сказал военный обозреватель.

Из-за политического давления российские войска несут значительные потери, пытаясь выполнить нереалистичные приказы. Такие действия создают дополнительную нагрузку на украинскую оборону, но линия фронта под Покровском продолжает удерживаться.

Что известно о ситуации на Покровском направлении?