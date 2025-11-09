Військовий оглядач Іван Тимочко в ефірі 24 Каналу зауважив, що так зване "затишшя" на цьому відрізку фронту було лише видимим. Українські контрудари вибили противника з позицій і змусили його перегруповувати сили.

Що насправді відбувається під Покровськом?

На Покровському напрямку не було жодного "затишшя" – бої тривали без перерв. Зменшення кількості атак пояснюється тим, що українські контрудари знищили частину ворожих підрозділів, які намагалися просунутися вперед.

Це не було затишшя. Ми відреагували вчасно на спроби противника завдати розосереджених ударів, і ці плани обвалилися,

– сказав військовий оглядач.

Українська артилерія працює настільки точно, що на окремих флангах перевершує російську. Удари по складах і скупченнях ворога вплинули на лінію фронту, змушуючи окупантів змінювати тактику. Це суттєво сповільнило темп їхнього наступу на Покровському напрямку.

Яка ситуація в районі Покровська: дивіться карту

Ситуація на фронті змінилася

Після успішних дій українських підрозділів російське командування почало терміново перегруповувати війська. На напрямку відбулися кадрові зміни: кількох генералів відсторонили, а частини перекинули для відновлення боєздатності. Такі рішення ухвалювали після значних втрат і невдалих спроб просунутися вперед.

Після невдалих атак росіяни мусять перетасовувати свої бойові порядки. На цьому напрямку вже знімають генералів,

– зауважив Тимочко.

Через втрату досвідчених підрозділів ворог вимушений замінювати їх менш підготовленими силами. Такі ротації потребують часу й ускладнюють відновлення наступу. Це створює умови для зміцнення українських позицій і стримування подальших атак.

Як політика Кремля впливає на бойові дії?

Російське керівництво продовжує вимагати від командування швидких результатів під Покровськом. Такі "дедлайни" ставлять політичні цілі вище за військову доцільність і змушують кидати війська в бій без підготовки. Подібна практика походить на сталінські методи часів Другої світової.

Коли противник виставляє дедлайни, то він просто жене все, що має – і резерви, і підрозділи, не рахуючись із втратами,

– сказав військовий оглядач.

Через політичний тиск російські війська зазнають значних втрат, намагаючись виконати нереалістичні накази. Такі дії створюють додаткове навантаження на українську оборону, але лінія фронту під Покровськом продовжує утримуватися.

Що відомо про ситуацію на Покровському напрямку?