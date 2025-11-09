Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ Олександр Бабак, припустивши, що зараз ворог шукає та підтягує нові резерви через великі втрати. Водночас йому вдається заходити в місто, але окупанти довго там не затримуються.

Із чим пов'язане "затишшя" в Покровську?

Військовослужбовець ЗСУ пояснив, що увага Генштабу зараз прикута до Покровська, він працює над обороною та забезпеченням усім необхідним українських бійців. На цей напрямок також приїжджав Володимир Зеленський.

Кількість штурмових дій на цьому напрямку кожного дня інша. Бувало, що за добу ворог атакував сотню разів.

Зараз штурмові дії зменшились. Це може свідчити про одне – ворог зазнав великих втрат і перегруповується. Однак росіяни не покинуть спроби протиснути наших оборонців,

– наголосив він.

За словами Бабака, Кремлю байдуже на втрати. Попри це, вони не виконали жодного стратегічного завдання по всій лінії фронту. Російський диктатор Володимир Путін мав за мету захопити весь Донбас до 15 жовтня цього року. Сили оборони не дали ворогу досягти мети.

Зверніть увагу! Президент України заявив, що окупація Покровська є першочерговою ціллю росіян. Це потрібно Москві, щоб закликати західні країни змусити Україну віддати регіон Росії.

Він зазначив, що в Покровську тривають бої, але оточення ЗСУ немає. Про це кричить російська пропаганда спеціально для свого населення.

Щодо логістики – в Покровську вона ускладнена, але військовослужбовець зауважив, що вона така є по всій лінії фронту через збільшення кількості "killzone". Для ворога логістика також ускладнена.

Ми намагаємось вибивати ті сили, які підходять до Покровська за допомогою безпілотних систем. На околицях міста і в самому місті ми знищили майже 700 окупантів за останній тиждень. Вони намагаються проникати в місто малими групами, але ми знищуємо місця їхнього накопичення,

– підкреслив Бабак.

Він додав, що ЗСУ використовують не лише дрони, а й роботизовані системи. За останній місяць ними доставили 300 тисяч кілограмів провізії, боєприпасів та амуніції.

Що ще відомо про ситуацію в Покровську?