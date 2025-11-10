Про це розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю ведучій телемарафону Аллі Мазур, передає 24 Канал.

Що сказав Сирський про силу ворога в Покровську?

Ворог пройшов через інженерні загородження, але Сили оборони одразу на вході знищують його. Ситуація в місті контрольована, ворог має перевагу лише в частині Покровська.

Останнім часом зменшилася інтенсивність атак росіян, однак це лише тимчасово, доки ворог накопичує резерви.

У Покровську діє 425 штурмовий полк "Скала". За словами Олександр Сирського, цей підрозділ діє проти ворога ефективно. У своїх попередніх операціях військові добре застосовували тактику активної оборони та штурму.

Зазначимо! 425 окремий штурмовий полк "Скала" – це український підрозділ, створений у 2022 році на базі однойменного штурмового батальйону, заснованого Юрієм Гаркавим. Полк спеціалізується на штурмових операціях, розвідці та активній обороні. Брав участь у контрнаступі на Харківщині, боях за Бахмут і операціях на Донеччині. "Скала" має репутацію одного з найефективніших штурмових підрозділів ЗСУ.

Кремль відправив на місто сильних штурмовиків, які повинні виконати злочинні накази. Однак навіть цих окупантів удається знищувати. Саме через велику кількість втрат відбулося своєрідне "затишшя" в районі Покровська.

Ситуація в Покровську: що каже головнокомандувач ЗСУ?