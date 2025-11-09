Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для The Guardian.

Скільки росіян загинули на Покровському напрямку?

Російські війська зайшли в частину Покровська, найбільше окупантів зосереджено на сході міста. За словами президента Володимира Зеленського, Кремль серйозно вирішив захопити Покровськ, а тому кинув туди близько 170 тисяч солдатів. Попри це, Росія не має успіхів у місті та діє обмежено через втрати.

Український лідер повідомив, що лише за жовтень в районі Покровська Росія втратила 25 тисяч вояків, які отримали поранення. Ця цифра є рекордною.

Володимир Зеленський додав, що Кремль не лише веде бої в Україні, але й почав "гібридну війну проти Європи", наразі він та "перевіряє червоні лінії НАТО".

За словами президента, Росія цілком може відкрити другий фронт проти іншої європейської країни до закінчення війни в Україні:

Я вважаю, що так. Він може це зробити. Ми повинні забути про загальний європейський скептицизм, що Путін спочатку хоче окупувати Україну, а потім може піти кудись ще. Він може зробити і те, й інше одночасно,

– сказав Зеленський.

Що кажуть військові про ситуацію в Покровську?

Росіяни можуть поновити сильніші штурми в Покровську, коли стягнуть до міста резерви. Таким чином вони хочуть поновити свою присутність після втрат. Цю думку висловив військовослужбовець ЗСУ Олександр Бабак в ефірі 24 Каналу. За його словами, завдяки контрдіям Сил оборони росіяни на довго не залишаються в Покровську.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Покровськ – це "суцільний укріпрайон". Захисники знають, де росіяни просуваються до міста, а тому можуть їм протидіяти. Сирський назвав цифру в 30 тисяч вбитих росіян в районі міста.

