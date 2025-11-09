Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для The Guardian.

Сколько россиян погибли на Покровском направлении?

Российские войска зашли в часть Покровска, больше всего оккупантов сосредоточено на востоке города. По словам президента Владимира Зеленского, Кремль серьезно решил захватить Покровск, а потому бросил туда около 170 тысяч солдат. Несмотря на это, Россия не имеет успехов в городе и действует ограниченно из-за потерь.

Украинский лидер сообщил, что только за октябрь в районе Покровска Россия потеряла 25 тысяч воинов, которые получили ранения. Эта цифра является рекордной.

Владимир Зеленский добавил, что Кремль не только ведет бои в Украине, но и начал "гибридную войну против Европы", сейчас он и "проверяет красные линии НАТО".

По словам президента, Россия вполне может открыть второй фронт против другой европейской страны до окончания войны в Украине:

Я считаю, что да. Он может это сделать. Мы должны забыть об общем европейском скептицизме, что Путин сначала хочет оккупировать Украину, а потом может пойти куда-то еще. Он может сделать и то, и другое одновременно,

– сказал Зеленский.

Что говорят военные о ситуации в Покровске?

Россияне могут возобновить более сильные штурмы в Покровске, когда стянут в город резервы. Таким образом они хотят восстановить свое присутствие после потерь. Это мнение высказал военнослужащий ВСУ Александр Бабак в эфире 24 Канала. По его словам, благодаря контрдействиям Сил обороны россияне на долго не остаются в Покровске.

Как отметил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, Покровск – это "сплошной укрепрайон". Защитники знают, где россияне продвигаются к городу, а потому могут им противодействовать. Сырский назвал цифру в 30 тысяч убитых россиян в районе города.

