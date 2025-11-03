Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Сирського.

Що каже Сирський про ситуацію під Покровськом?

Головнокомандувач заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб.

Ключовими питаннями є:

убезпечення логістики;

дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови.

Зараз посилюють війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами.

Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська,

– написав Сирський.

За його словами, 2 листопада штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 кілометрів квадратних, а 248,7 кілометра квадратних було зачищено від російських ДРГ.

Бойова робота зі знищення окупантів триває. Дякую кожному українському захиснику й кожній захисниці за стійкість, хоробрість та професіоналізм. Слава Україні!

– завершив головком.

Зверніть увагу! Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу заявив, що становище в Покровську критичне. Проте ЗСУ зберігають шанс утримати місто.

Які останні новини з Покровська?

У 7 корпусі ДШВ писали, що на 13:00 3 листопада триває операція із зачистки Покровська від окупантів.

За останні декілька днів Сили оборони створили можливості для виконання завдання із поповнення військ у нашій смузі відповідальності додатковим особовим складом та технікою. Триває активна зачистка півночі Покровська від окупантів. Завдяки злагодженим діям Сили оборони зупинили розширення присутності росіян у цій частині міста та не допустили перерізання ворогом дороги, що сполучає Покровськ та Родинське,

– мовилося в їхньому дописі.

За 2 листопада українські військові ліквідували у місті 19 росіян. Десантники запевняють, що для протидії ворогу Україна продовжує залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.

Щодо ситуації у Мирнограді, то вона, відповідно до повідомлення 7 корпусу ДШВ, напружена, але не загрозлива.

"На підступах до південно-східних околиць Мирнограда зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна – близько 10. Триває робота по їх ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами. Маємо чіткі плани протидії ворогу та підтримуємо тісну координацію для стабілізації ситуації", – ідеться в їхньому дописі.