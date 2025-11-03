Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Сырского.

Что говорит Сырский о ситуации под Покровском?

Главнокомандующий заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и насущных потребностях.

Ключевыми вопросами являются:

обеспечение безопасности логистики;

действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки.

Сейчас усиливают войска дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами.

Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска,

– написал Сырский.

По его словам, 2 ноября штурмовые подразделения в районе Добропольского выступления на отдельных направлениях продвинулись вперед. Всего за время операции освобождено 188 километров квадратных, а 248,7 километра квадратных было зачищено от российских ДРГ.

Боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается. Спасибо каждому украинскому защитнику и каждой защитнице за стойкость, храбрость и профессионализм. Слава Украине!

– завершил главком.

Какие последние новости из Покровска?

В 7 корпусе ДШВ писали, что на 13:00 3 ноября продолжается операция по зачистке Покровска от оккупантов.

За последние несколько дней Силы обороны создали возможности для выполнения задачи по пополнению войск в нашей полосе ответственности дополнительным личным составом и техникой. Продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. Благодаря слаженным действиям Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское,

– говорилось в их сообщении.

За 2 ноября украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян. Десантники уверяют, что для противодействия врагу Украина продолжает привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев.

Что касается ситуации в Мирнограде, то она, согласно сообщению 7 корпуса ДШВ, напряженная, но не угрожающая.

"На подступах к юго-восточным окраинам Мирнограда зафиксирован противник. Общее количество вражеского личного состава незначительное – около 10. Продолжается работа по их ликвидации. Оборона города уже пополнена дополнительными силами. Есть четкие планы противодействия врагу и поддерживаем тесную координацию для стабилизации ситуации", – говорится в их сообщении.