Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала признал, что положение критическое. Он пояснил, что причинами стали не только преимущество врага, но и просчеты во взаимодействии командиров. Несмотря на это, украинские силы сохраняют шанс удержать город, если удастся быстро исправить ошибки.

Проблемы в обороне Покровска

Сложности в обороне связаны не только с действиями врага, но и с внутренними ошибками. Неправдивые рапорты из подразделений и ошибочная оценка ситуации привели к запоздалым решениям, которые повлияли на боеспособность отдельных частей.

Надо признавать и говорить без розовых очков. Основная проблема в обороне города – это ложь. От линейных подразделений и до командиров, которые подавали ложную информацию,

– отметил Ткачук.

Из-за ошибок в коммуникации возник хаос, а координация между частями нарушилась. Вследствие этого противник смог воспользоваться пробелами в обороне, усилив давление на Покровск.

Какова ситуация в районе Покровска: смотрите на карту

Преимущество врага и шанс стабилизировать ситуацию

Россияне сосредоточили значительные силы на Покровском направлении. На отдельных участках их численное преимущество достигает одного до семи, что позволяет действовать массированно и непрерывно атаковать украинские позиции.

Есть объективные факторы – это преимущество врага один к семи. Это огромное преимущество, и россияне пытаются его использовать,

– сказал Ткачук.

Слаженное взаимодействие между силами обороны может стабилизировать фронт и не допустить окружения города. Несмотря на преимущество врага, украинские военные сохраняют инициативу на отдельных направлениях. Подразделения Главного управления разведки провели результативные операции, которые позволили нанести точечные удары по противнику.

Главное управление разведки провело замечательную операцию. Мы показали, что можем перехватывать инициативу и превращать тактические победы в стратегические достижения,

– подчеркнул майор.

Координация между разведкой, армией и спецподразделениями, по его словам, может стать ключом к стабилизации ситуации. Если эти действия будут синхронизированы, Украина сможет вернуть контроль над отдельными районами Покровска.

Информационная война вредит обороне

Война продолжается не только на поле боя, но и в информационном пространстве. Чрезмерная публичность и распространение непроверенных данных создают риски для военных и деморализуют общество.

Надо поменьше хайпа вокруг Покровска и больше работы. Мы должны превращать успехи в реальные действия, а не шоу войны в онлайне,

– отметил Ткачук.

Без информационной дисциплины сложно обеспечить эффективное взаимодействие между подразделениями. Контроль за публичным пространством должен быть частью обороны, ведь враг активно использует любую дезинформацию.

Что известно о Покровске сейчас?