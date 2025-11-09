Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Що зараз відбувається на Сумщині?

8 листопада російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області, проте просунутися їм не вдалося.

Бої тривали в Сумській та Курській областях, зокрема на північний схід від Сум поблизу Юнаківки. Російські так звані "воєнкори" стверджували, що українські війська здійснили контратаку поблизу Андріївки на північ від обласного центру.

Один із російських мілблогерів, ймовірно пов'язаний із Північним угрупованням військ, поширив заяву російського військовослужбовця про те, що окупанти зазнають великих втрат поблизу Безсалівки (на північний захід від Сум на міжнародному кордоні) через високий рівень дезертирства та відсутність належної підготовки, зв'язку та радіозв'язку.

За словами росіянина, удари українських дронів також ускладнюють забезпечення підрозділів.

"Воєнкор" додав, що російські війська зосереджують сили на околицях Кіндратівки (північ від Сум) та ведуть удари по українських укріпленнях за допомогою дронів "Молнія", готуючись до масштабного штурму села.

