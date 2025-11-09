Вдень з'явилися повідомлення про вибухи на Сумщині. Окупанти били по області ударними дронами, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на Суми 9 листопада?

За словами мера Сум Артема Кобзаря, внаслідок атаки пошкоджено дерев'яну господарчу споруду, 5 вікон та покрівлю житлового будинку. Попередньо, постраждалих немає.

Наслідки удару по Сумах / Фото Сумська міська рада

Тим часом очільник МВА Сергій Кривошеєнко повідомив, що опівдні росіяни вдарили між двома приватними міськими садибами невідомим боєприпасом. На місці влучання утворилася невелика вирва.

Які наслідки останніх обстрілів України?