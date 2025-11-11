Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.
Куда движутся вражеские дроны?
БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Балаклею, Изюм. Группа дронов из Белгородской области России на юг Сумщины, север Харьковщины. Дроны на Одессу с Черного моря! БпЛА на юге Харьковщины курсом на Лозовую. БпЛА на Одессу с Черного моря. БпЛА на Одессу с Черного моря. Дроны из Черного моря курсом на Одесскую область. БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.
