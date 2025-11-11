Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь.

Куда движутся вражеские дроны?

19:52, 11 ноября

БпЛА на востоке Харьковщины курсом на Балаклею, Изюм.

19:46, 11 ноября

Группа дронов из Белгородской области России на юг Сумщины, север Харьковщины.

19:25, 11 ноября

Дроны на Одессу с Черного моря!

19:13, 11 ноября

БпЛА на юге Харьковщины курсом на Лозовую.

19:11, 11 ноября

БпЛА на Одессу с Черного моря.

18:53, 11 ноября

БпЛА на Одессу с Черного моря.

18:47, 11 ноября

Дроны из Черного моря курсом на Одесскую область.

18:44, 11 ноября

БпЛА на севере Сумщины курсом на Черниговщину.

18:28, 11 ноября

  • БпЛА на Херсонщине и Николаевщине движутся вдоль линии соприкосновения курсом на Очаков.
  • БпЛА на юге Харьковщины курсом на Лозовую.