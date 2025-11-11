Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

Куди рухаються ворожі дрони?

19:52, 11 листопада

БпЛА на сході Харківщини курсом на Балаклію, Ізюм.

19:46, 11 листопада

Група дронів з Бєлгородської області Росії на південь Сумщини, північ Харківщини.

19:25, 11 листопада

Дрони на Одесу з Чорного моря!

19:13, 11 листопада

БпЛА на півдні Харківщини курсом на Лозову.

19:11, 11 листопада

БпЛА на Одесу з Чорного моря.

18:53, 11 листопада

БпЛА на Одесу з Чорного моря.

18:47, 11 листопада

Дрони з Чорного моря курсом на Одещину.

18:44, 11 листопада

БпЛА на півночі Сумщини курсом на Чернігівщину.

18:28, 11 листопада

  • БпЛА на Херсонщині та Миколаївщині рухаються уздовж лінії зіткнення курсом на Очаків.
  • БпЛА на півдні Харківщини курсом на Лозову.