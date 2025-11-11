Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Лозовской городской территориальной общины Сергея Зеленского.

Какие последствия удара по Лозовской громаде?

Сергей Зеленский рассказал, что Россия повредила критическую инфраструктуру на Лозовщине в Харьковской области.

Применены аварийные отключения. Обесточены котельные, прекращено теплоснабжение,

– объяснил глава громады.

Он отметил, что объекты водного хозяйства – менее мощные, поэтому есть возможность поддерживать водоснабжение и водоотведение альтернативными источниками питания.

К слову, перед этим в Харькове раздавались взрывы. В Воздушных силах рассказывали об угрозе применения баллистики из Курска.

