Січень в Україні почався із сильних морозів, снігопадів у багатьох областях України, а також хуртовин та ожеледиці на дорогах. Водночас у південних областях тримається тепла погода з дощами.

Про те, якою буде погода найближчим часом у січні – чи продовжаться снігопади, чи будуть люті морози і які найнижчі мінуси взагалі можливі, коли і як може початися потепління, відлига та дощі – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Морози та сніг проти дощів і тепла: що відбувається з погодою в Україні?

В Україні сьогодні дуже різна погода: у частині регіонів – сильні морози, снігопади, штормові вітри та хуртовини, в інших – дощі й плюсові температури. З чим пов’язана така суттєва різниця?

Україною проходив активний циклон із Півдня, і, відповідно, він спричинив такі різні погодні умови.

Це класична фізика циклону: він складається з теплих і холодних секторів. Холодний сектор був над Заходом України, а теплий – над Південним Сходом. А ось на межі зіткнення холодного і теплого повітря – це частково північні та центральні області – утворювалися такі змішані фази опадів і ожеледь.

Довідково! Наталія Птуха пояснила, що ожеледь – лід на дротах або ж на гілочках – утворюється тоді, коли зверху натікає тепле повітря, а знизу – холодне. Холодне повітря важче, тепле – легше, тож опади починаються у висоті у вигляді дощу, а біля землі – вони замерзають.



В Україні утворювалася ожеледь через зіткнення холодного і теплого секторів циклону / Фото Unsplash

Саме зіткнення холодного і теплого повітря могли спостерігати українці у більшості північних та центральних областей 8 січня.

Однак 9 січня циклон, який панував над Україною, почав відходити у північно-східному, навіть північному, напрямку. Він втрачає свою силу, і опади були не такої інтенсивності.

10 січня у північних і північно-східних областях ще будуть залишкові процеси у вигляді невеликого снігу. А вже за цим циклоном затікає холодне повітря із північних широт, після чого температура по Україні знизиться.

Морози будуть усюди: яку погоду чекати найближчими днями та де можливі -18 градусів?

Поговорімо про погоду в найближчий тиждень. Наскільки в наступні дні температура знизиться по областях? І де буде найхолодніше?

10 січня в північній та північно-східній частині України температура становитиме вночі та день в межах -7 – -12 градусів. Там також будуть проходити опади.

Але в західних областях і на Вінниччині вночі вже прогнозують зниження температури до -13 – -18 градусів. Вдень там очікують -9 – -14 градусів.

Решта території, тобто південні, східні області, частково центральні, там вночі стовпчики термометра можуть показувати значення від -3 до -8 градусів, а вдень – від -2 до +3.

11 січня в Україні, крім крайнього Південного Сходу, прогнозується подальше зниження температури десь на 2 – 7 градусів у порівнянні з попередньою градацією.



Подекуди температура в Україні знизиться до -18 градусів / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Тобто, в принципі, у нас значення температури 11 – 12 січня будуть у багатьох регіонах України становити від -13 до -18 градусів вночі, а вдень – -7 – -12 градусів. А ось Південь і Схід країни: вночі – -8 – -13 градусів, а вдень від -2 до -7.

Тобто, якщо 10 та 11 січня по Південному Сходу можуть бути й плюсові значення температури, то з 12 січня вже по всій території України очікуємо мінуси як вдень, так і в нічні години.

І, в принципі, така ситуація в країні буде утримуватися орієнтовно до 15 січня. А от з 17 – 19 січня прогнозуємо послаблення морозів у денну частину доби, а на Півдні та Заході країни навіть можуть бути відлиги.

Чи можливі в Україні морози до -30 градусів

Деякі ЗМІ та сайти писали, що в Україні в середині січня можливі шалені морози до -30 градусів, зокрема в Києві та північно-західних областях. Чи дійсно очікувати такого суттєвого похолодання? І якщо ні, то які максимальні значення морозів прогнозують?

Ця інформація взята з відкритих джерел однієї з багатьох прогностичних моделей, яку представляє сайт Ventusky, наскільки я знаю.

Там представлена одна розрахункова модель. А наші синоптики використовують їх декілька, на додачу до поточних даних. Різноманітні розрахункові дані є у відкритому доступі, вони можуть охоплювати досить тривалий період. Але, знову ж таки, дивитися прогноз більше ніж на 5 днів не варто, тому що він може кардинально змінитися. І вже неодноразово були подібні ситуації.

За нашими даними, якраз-таки з 17 січня мають бути послаблення морозів. Очікуємо поки так. Звичайно, будемо уточнювати інформацію, якщо будуть певні зміни, то повідомимо населення.

Але краще дивитися прогноз на найближчі 5 діб.

До 14 січня у нас температура в нічні години у західних, північних, більшості центральних областей буде становити від -12 до -18 градусів. Подекуди до -20 навіть можуть опуститися стовпчики термометрів у північній частині України. Але вдень там стабільно -17 – -13 градусів.

Тому поки орієнтуємося на ці дані та показники та довіряємо тільки офіційним прогнозам.

Чи є нинішні морози та снігопади аномальними для України?

Наскільки взагалі така погода із затяжними морозами та хуртовинами є типовою саме для січня? Чи вписуються нинішні температурні коливання у кліматичну норму цього періоду?

Нічого аномального в цілому немає. Ми завжди наголошуємо на тому, що наша територія розташована так, що в нас можуть бути досить різні прояви погоди, особливо в зимовий період.

Це просто в розрізі останніх десятиріч, коли в нас загально по планеті клімат змінюється і, відповідно, його зміни відчуваємо й ми, особливо в тому, що в більшості місяців і років останніх температурні показники вищі кліматичної норми.

Але ми завжди наголошуємо, що винятки можуть бути. І в наших широтах може бути затікання холодного арктичного повітря.



Погода, яка є сьогодні в Україні, проходить у межах кліматичної норми / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

В принципі, у нас майже кожну зиму відбувається затікання арктичного повітря з різними інтенсивностями, різними тривалостями.

Але було буквально кілька зим, коли зимова погода не настала. Наприклад, це сезони 2019 – 2020 років. Тоді дійсно не було навіть метеорологічної зими. Тобто середньодобова температура не опускалася навіть більше ніж на 0 градусів.

Щороку такі холодні періоди взимку бувають, просто різної інтенсивності. Але чогось аномального, якихось навіть екстремальних значень поки що в найближчій синоптичній перспективі на 5 днів ми не бачимо.

Потепління продовжиться чи прийдуть морози: яка буде погода на Півдні?

Щодо погоди на Півдні України чи очікуються найближчими днями там сніг та морози? Чи, навпаки, будуть ще м'якіші погодні умови?

Якщо йде сніг, то це і будуть м'якіші погодні мови. Тому що коли йде сніг, то немає сильних морозів.

Саме по Південному Сходу та Сходу: 10 – 11 січня там вранці та вдень очікується помірний мокрий сніг та дощ.

Там окремо йде свій процес: спостерігається атмосферний фронт. Навіть утворення локального циклону може бути, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Тому треба уважно слідкувати за попередженнями на місцях.

І 11 січня також у південно-східній частині прогнозують сніг, вдень з дощем, місцями налипання мокрого снігу. Подекуди пориви вітру можуть бути. Але, в принципі, 12 січня все це поступово і там також припинятиметься.

Невеличкий сніг може пролітати у західних областях 12 січня. Але в більшості областей, в принципі, буде більш спокійна погода, без опадів. І внаслідок прояснень, коли вони будуть в нічні години завдяки холодному антициклону, можуть бути досить низькі значення температур.

Чи можливі сходження лавин у Карпатах або ж інші небезпечні погодні явища?

Щодо погоди в Карпатах: оскільки лижний сезон нині в самому розпалі, чи можете сказати, якою буде температура в горах та чи прогнозують синоптики загрозу сходження лавин?

Лавини утворюються, коли є коливання температур. Нині в регіоні Карпат спостерігається досить рівномірне зниження температури.

Там утворюється сніговий покрив, сама температура знизилася. Але, звичайно, наші фахівці-гідрологи слідкують за лавинними попередженнями. Вони досить ситуативні, тому їх треба моніторити щоденно.

Вони в нас на сайті гідрометцентру представлені, тож можна з ними ознайомитися.



У Карпатах наразі знижується температура та утворюється сніговий покрив / Фото ДСНС Івано-Франківщини

Укргідрометцентр часто оголошує через негоду жовтий чи помаранчевий рівень небезпеки. Чи є найближчим часом загроза червоного рівня?

Про червоний рівень небезпеки не йдеться. І навіть у нас уже і на 10 січня залишається тільки жовтий рівень.

Тобто подекуди ожеледиця ще може бути. Але загалом, в принципі, вже стабілізується синоптична ситуація. І таких попереджень найближчими днями, радше за все, будемо уникати.



Попередження Укргідрометцентру про негоду в частині України, жовтий рівень небезпеки / Скриншот

Що варто робити під час морозів, снігу та ожеледиці?

На тлі сильних морозів, хуртовин та ожеледиці які поради ви б дали українцям щодо того, як пережити таку негоду?

Це вже, звичайно, досить індивідуально. Ми, як синоптики, тільки прогнозуємо, які погодні умови в нас будуть переважати. А вже як на них реагувати, це справа кожного.

Звичайно, ми нині вже не говоримо про циклон – він пройшов.

Щодо ожеледиці, то варто обережно ходити, дивитися під ноги. Ця льодова кірка утворилася в деяких північних та центральних областях. Хоча снігом вона зараз трохи припорошилася, але все одно під снігом є цей лід, і він, звичайно, слизький, тому уважно та обережно ставтеся до цього.



Українцям варто бути обережними на дорогах та дивитися під ноги через ожеледицю / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

І оскільки посилюються морози – а ми вже в розрізі останніх 10 років трошки відвикли від цього, бо вони бувають, але коротші періоди, – то, звичайно, треба тепло вдягатися, подбати про свій гардероб і, можливо, трошки менше перебувати на відкритому повітрі, коли ось такі низькі значення температури.