Такі показники на термометрах утримаються щонайменше до 14 січня. Про це повідомила представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха в етері телемарафону 9 січня, передає 24 Канал.

Дивіться також Морози вдарять ще сильніше: синоптикиня попередила, в яких областях буде найбільше похолодання

Де в Україні буде найхолодніше?

Як розповіла Птуха, з ночі 10 січня Україні почне поступово холодати. Особливо у західних областях стовпчики термометрів будуть щоденно знижуватись.

На Заході Україні та на Вінниччині синоптикиня прогнозує від -13 до -18 градусів. Удень температура коливатиметься в межах -9 – -15 градусів.

На Півночі, а також у Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях і вдень, і вночі очікується від 7 до 12 градусів морозу.

Найтепліша погода, за даними Укргідрометцентру, очікується у східних, південних і центральних регіонах. Синоптики прогнозують, що там вночі буде від -2 до -8 градусів, а удень – від -2 до +3.

Починаючи з початку наступного тижня, морози охоплять усю територію країни. По Південному сходу і Центру вони будуть не такої інтенсивності. Там ні про які -18 – -20 градусів мова не йде,

– повідомила Птуха.

До чого призвела негода днями?