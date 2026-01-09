Такие показатели на термометрах удержатся как минимум до 14 января. Об этом сообщила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в эфире телемарафона 9 января, передает 24 Канал.

Где в Украине будет холоднее всего?

Как рассказала Птуха, с ночи 10 января Украине начнет постепенно холодать. Особенно в западных областях столбики термометров будут ежедневно снижаться.

На Западе Украины и в Винницкой области синоптик прогнозирует от -13 до -18 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах -9 – -15 градусов.

На Севере, а также в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях и днем, и ночью ожидается от 7 до 12 градусов мороза.

Самая теплая погода, по данным Укргидрометцентра, ожидается в восточных, южных и центральных регионах. Синоптики прогнозируют, что там ночью будет от -2 до -8 градусов, а днем – от -2 до +3.

Начиная с начала следующей недели, морозы охватят всю территорию страны. По Юго-Востоку и Центру они будут не такой интенсивности. Там ни о каких -18 – -20 градусов речь не идет,

– сообщила Птуха.

К чему привела непогода на днях?