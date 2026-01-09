Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Когда ударит еще больший мороз?

Синоптик объяснила, что уже с 10 и 11 января в Украину придет арктический воздух из северных широт, из-за чего в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ожидается снижение температуры до -14...-20 градусов.

Кое-где, по ее словам, стоит ожидать даже до 23 градусов мороза. В дневные часы температурные показатели будут колебаться в пределах от 9 до 15 градусов мороза. В то же время в некоторых регионах может быть несколько теплее.

В Кировоградской и Полтавской области в течение суток ожидается от 6 до 12 градусов мороза. В южной части востока и Днепропетровской области ночью и днем ожидается от 4 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Такие контрасты по территории Украины у нас будут сохраняться,

– резюмировала Наталья Птуха.

Что прогнозируют на ближайшие дни?