У місті падали дерева, під ногами утворилася ковзанка, дроти покрилися льодом. У мережі публікують відео негоди, передає 24 Канал.
Які наслідки негоди у Києві та області?
Через обледеніння вдень у столиці почався деревопад. Зокрема, кияни публікували фото із Печерського району, де дерева попадали на припарковані автівки.
Деревопад у Києві: дивіться відео
Через лід на дротах контактної мережі також є проблеми із рухом електротранспорту. Частково зупинилися тролейбуси і швидкісні трамваї.
Через негоду аварійні бригади ДТЕК перейшли у посилений режим роботи.
Прогнози від синоптиків невтішні – найближчими днями у Києві морози лише посилюватимуться.
Негода вплинула на електротранспорт Києва: дивіться відео
Проблеми з електротранспортом у Києві: дивіться відео
Окрім самого Києва, постраждала й область. За даними ДТЕК, там без світла залишилося 75 тисяч родин, більшість із яких у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах. ️
️У поліції показали, як на Білоцерківщині офіцери громади прибрали з дороги повалені дерева та гілки. Також вони допомогли водієві, який застряг на засніженій ділянці дороги.
Негода на Київщині / Фото Нацполіції
"️Поліція Київщини закликає громадян бути уважними, дотримуватися правил безпеки та, за можливості, уникати перебування поблизу обмерзлих дерев. Власникам транспортних засобів рекомендуємо враховувати складні погодні умови та паркувати автомобілі у безпечних місцях", – закликали у поліції Київщини.
Негода в Україні: останні новини
Через сильні снігопади та ожеледицю в Україні станом на обід 8 січня було зафіксовано понад 100 ДТП, на дорогах – значні затори. Найскладніше було у західних областях.
Також уряд України дозволив освітнім закладам перейти на дистанційне навчання, а підприємствам – на віддалений режим роботи через погіршення погодних умов.
Складні погодні умови триватимуть щонайменше до 19 січня.