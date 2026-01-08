У місті падали дерева, під ногами утворилася ковзанка, дроти покрилися льодом. У мережі публікують відео негоди, передає 24 Канал.

Які наслідки негоди у Києві та області?

Через обледеніння вдень у столиці почався деревопад. Зокрема, кияни публікували фото із Печерського району, де дерева попадали на припарковані автівки.

Деревопад у Києві: дивіться відео

Через лід на дротах контактної мережі також є проблеми із рухом електротранспорту. Частково зупинилися тролейбуси і швидкісні трамваї.

Через негоду аварійні бригади ДТЕК перейшли у посилений режим роботи.

Прогнози від синоптиків невтішні – найближчими днями у Києві морози лише посилюватимуться.

Негода вплинула на електротранспорт Києва: дивіться відео

Проблеми з електротранспортом у Києві: дивіться відео

Окрім самого Києва, постраждала й область. За даними ДТЕК, там без світла залишилося 75 тисяч родин, більшість із яких у Бориспільському, Обухівському, Білоцерківському та Бучанському районах. ️

️У поліції показали, як на Білоцерківщині офіцери громади прибрали з дороги повалені дерева та гілки. Також вони допомогли водієві, який застряг на засніженій ділянці дороги.

Негода на Київщині / Фото Нацполіції

"️Поліція Київщини закликає громадян бути уважними, дотримуватися правил безпеки та, за можливості, уникати перебування поблизу обмерзлих дерев. Власникам транспортних засобів рекомендуємо враховувати складні погодні умови та паркувати автомобілі у безпечних місцях", – закликали у поліції Київщини.

