Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
Якою буде погода в Україні 9 січня?
Синоптики зазначили, що 9 січня в Україні складні погодні умови продовжуватиме зумовлювати активний південний циклон, в якому рухатимуться різні за властивостями повітряні маси. Тому й далі територія нашої країни розділятиметься на три частини з дуже різною погодою.
Загалом, за даними Укргідрометцентру, у п'ятницю по всій Україні буде хмарно. У західних областях очікується вночі помірний, а вдень невеликий сніг. Температура в цій частині нашої держави знизиться вночі та вдень до -10 – -15 градусів.
На південному сході країни вночі очікується помірний, а місцями значний дощ з мокрим снігом, вдень невеликі опади Температура тут вночі та вдень становитиме від -2 до +3 градусів.
На більшій частині країни прогнозують помірні опади, а вночі на півночі місцями очікується значний сніг. Стовпчики термометра вночі та вдень показуватимуть від -4 до -9 градусів.
На дорогах, за винятком південного сходу, можлива ожеледиця. Вітер переважно західний, швидкістю 7 – 12 метрів за секунду, а в більшості регіонів, крім Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, з хуртовинами.
У Києві 9 січня вночі та вранці значний, а вдень помірний сніг. Зниження температури у столиці вночі та вдень буде до -5 – -7 градусів. Також очікуються пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду, хуртовина, на дорогах ожеледиця.
У яких областях оголосили попередження про небезпечні погодні умови?
В Укргідрометцентрі повідомили, що вночі та вранці 9 січня у північних областях очікується значний сніг. У Запорізькій, Донецькій та Луганській областях прогнозують значний дощ із мокрим снігом. У більшості регіонів України, за винятком Закарпаття, сходу та південного сходу, пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, можливі хуртовини. На дорогах у більшості областей очікується ожеледиця.
Через це по всій країні, окрім Херсонської області та Криму, оголошено І рівень небезпечності – жовтий.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 9 січня / Карта Укргідрометцентру
Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також спричинити порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.
Якою буде погода в обласних центрах 9 січня?
- Київ -7…-5
- Ужгород -12…-10
- Львів -13...-11
- Івано-Франківськ -13...-11
- Тернопіль -13...-11
- Чернівці -12...-10
- Хмельницький -12...-10
- Луцьк -13...-11
- Рівне -11…-9
- Житомир -9...-7
- Вінниця -9…-7
- Одеса -5...+-3
- Миколаїв +-5…-3
- Херсон 0…-2
- Сімферополь -1...+1
- Кропивницький -7…-5
- Черкаси -7…-5
- Чернігів -6…-4
- Суми -6…-4
- Полтава -7…-5
- Дніпро -5…-3
- Запоріжжя -1...+1
- Донецьк 0…-2
- Луганськ +2...+4
- Харків -5…-3
Прогноз погоди в Україні на 9 січня / Карта Укргідрометцентру
Які наслідки негоди в Україні зараз?
Через сильні снігопади та ожеледицю 8 січня в Україні було зафіксовано понад 100 ДТП, на дорогах – значні затори. Найскладнішою ситуація через негоду була на Заході нашої держави.
Негода 9 січня вразила кілька регіонів України, зокрема Львівщину, Тернопільщину та Київ. Через це у столиці та регіонах виник транспортний колапс і снігові затори.
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко попереджала, що можливі додаткові перебої з електропостачанням поза графіками через налипання снігу на лінії електропередач та ускладнення руху на дорогах. Очільниця уряду підкреслила, що погіршення погодних умов створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру.