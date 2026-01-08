Як міста переживають сніговий колапс та який вигляд мають вулиці після негоди, зібрав 24 Канал.
Де в Україні вирує негода?
Тернопіль знову засипає снігом. Місцеві повідомляють, що подекуди на дорогах і тротуарах важко проїхати та пройти.
Сильний сніг у Тернополі: дивіться відео
Через негоду утворились затори. Місцеві публікують фото й відео з неприбраних вулиць і слизьких доріг в області.
Ситуація на дорогах Тернопільщини: дивіться відео
Не краща ситуація також на Львівщині. Там стався справжній транспортний колапс. Патрульні допомагають машинам вибратись зі снігових заметів.
Машина застрягла у снігу: дивіться відео
Сніг засипав дороги у Львові: дивіться відео
Водії пишуть у мережі, що подекуди на Львівщині сталися численні ДТП. Наприклад, на трасі в напрямку Золочева вже годину поспіль заблокований рух.
Складна ситуація на трасах Львівщини: дивіться відео
У деяких містах люди взяли лопати та допомагають службам розгрібати снігові кучугури.
Прибирання снігу у Львові: дивіться відео
Ліквідація наслідків снігопаду у західних регіонах / Фото Суспільного, GALKA IF.UA
Сніг і робота комунальних служб на Прикарпатті: дивіться відео
Яка ситуація у північних регіонах?
Водночас у Києві триває протиожеледна обробка та розчищення доріг і тротуарів. За даними місцевої влади, задіяно 252 одиниці спецтехніки.
Загалом, як повідомили в поліції, негода вирує в Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій областях, а також місцями у Вінницькій та Житомирській. У цих регіонах фіксують інтенсивний сніг та ожеледицю.
Прибирання вулиць у Києві триває цілодобово: дивіться відео
Снігова завірюха в північних областях: дивіться відео
Відповідні служби Житомирщини працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити проїзд автошляхами області.
Міські служби розчищають дороги на Житомирщині: дивіться відео
Як убезпечити себе під час негоди?
Якщо бачите попередження про хуртовину або ожеледицю – залишайтеся вдома,
– закликали в ДСНС.
- У ДСНС також просять українців без нагальної потреби не вирушати в далекі поїздки та бути особливо уважними на дорогах.
- Рятувальники закликають за можливості мати з собою лопату, тросс, омивач, повний бак пального, світловідбивачі, запас тепла у вигляді чаю та ковдри. Також павербанк та офлайн-карти.