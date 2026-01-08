Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Интересно "Это такая традиция": мэр Ивано-Франковска расчищал снег на улицах города вместе с коммунальщиками
Какой будет погода в Украине 9 января?
Синоптики отметили, что 9 января в Украине сложные погодные условия будет продолжать обусловливать активный южный циклон, в котором будут двигаться различные по свойствам воздушные массы. Поэтому и дальше территория нашей страны будет разделяться на три части с очень разной погодой.
В общем, по данным Укргидрометцентра, в пятницу по всей Украине будет облачно. В западных областях ожидается ночью умеренный, а днем небольшой снег. Температура в этой части нашего государства снизится ночью и днем до -10 – -15 градусов.
На юго-востоке страны ночью ожидается умеренный, а местами значительный дождь с мокрым снегом, днем небольшие осадки Температура здесь ночью и днем составит от -2 до +3 градусов.
На большей части страны прогнозируют умеренные осадки, а ночью на севере местами ожидается значительный снег. Столбики термометра ночью и днем будут показывать от -4 до -9 градусов.
На дорогах, за исключением юго-востока, возможна гололедица. Ветер преимущественно западный, скоростью 7 – 12 метров в секунду, а в большинстве регионов, кроме Закарпатья, востока и юго-востока, порывы будут достигать 15 – 20 метров в секунду, с метелями.
В Киеве 9 января ночью и утром значительный, а днем умеренный снег. Снижение температуры в столице ночью и днем будет до -5 – -7 градусов. Также ожидаются порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, метель, на дорогах гололедица.
В каких областях объявили предупреждение об опасных погодных условиях?
В Укргидрометцентре сообщили, что ночью и утром 9 января в северных областях ожидается значительный снег. В Запорожской, Донецкой и Луганской областях прогнозируют значительный дождь с мокрым снегом. В большинстве регионов Украины, за исключением Закарпатья, востока и юго-востока, порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду, возможны метели. На дорогах в большинстве областей ожидается гололедица.
Поэтому по всей стране, кроме Херсонской области и Крыма, объявлен І уровень опасности – желтый.
Опасные метеорологические явления в Украине 9 января / Карта Укргидрометцентра
Синоптики предостерегают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также вызвать нарушение движения транспорта на дорогах и улицах.
Какой будет погода в областных центрах 9 января?
- Киев -7...-5
- Ужгород -12...-10
- Львов -13...-11
- Ивано-Франковск -13...-11
- Тернополь -13...-11
- Черновцы -12...-10
- Хмельницкий -12...-10
- Луцк -13...-11
- Ровно -11...-9
- Житомир -9...-7
- Винница -9...-7
- Одесса -5...+-3
- Николаев +-5...-3
- Херсон 0...-2
- Симферополь -1...+1
- Кропивницкий -7...-5
- Черкассы -7...-5
- Чернигов -6...-4
- Сумы -6...-4
- Полтава -7...-5
- Днепр -5...-3
- Запорожье -1...+1
- Донецк 0...-2
- Луганск +2...+4
- Харьков -5...-3
Прогноз погоды в Украине на 9 января / Карта Укргидрометцентра
Какие последствия непогоды в Украине сейчас?
Из-за сильных снегопадов и гололеда 8 января в Украине было зафиксировано более 100 ДТП, на дорогах – значительные пробки. Самой сложной ситуация из-за непогоды была на Западе нашего государства.
Непогода 9 января поразила несколько регионов Украины, в частности Львовскую, Тернопольскую область и Киев. Из-за этого в столице и регионах возник транспортный коллапс и снежные пробки.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко предупреждала, что возможны дополнительные перебои с электроснабжением вне графиков из-за налипания снега на линии электропередач и осложнения движения на дорогах. Глава правительства подчеркнула, что ухудшение погодных условий создает дополнительную нагрузку на критическую инфраструктуру.