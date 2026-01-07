Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, пишет 24 Канал.

Как непогода повлияет на графики отключения света?

С четверга, 8 января, в Украину заходит циклон, который приведет к значительным ухудшениям погодных условий. Синоптики прогнозируют падение температуры ночью до -20 градусов, а днем до -10. Сильный снег, метели, и гололедица ожидаются преимущественно в западных, северных и центральных регионах.

Из-за налипания снега на линии электропередач возможны дополнительные отключения электроэнергии вне графиков.

Свириденко отметила, что для подготовки к непогоде Кабмин принял ряд решений. В частности, Министерству внутренних дел совместно с ГСЧС и полицией поручено обеспечить готовность снегоочистительной и тяжелой инженерной техники, мобильных пунктов обогрева.

Агентство восстановления, областные и Киевская ОГА должны своевременно реагировать на последствия непогоды. Кроме того, ведомствам поручено заранее подготовить резервы горючего и обеспечить обработку дорог противогололедными смесями.

Профильные министерства должны быть готовы к развертыванию пунктов несокрушимости в случае перебоев с электро-, тепло-, газо- или водоснабжением и связью.

В то же время Минэнерго совместно с Минразвития и государственными энергетическими компаниями должно обеспечить стабильную работу энергосистемы, готовность ремонтных бригад быстро реагировать на вызовы и при необходимости – нарастить производство энергетики и поставки газа, включая возможность импорта из стран ЕС.

Премьер-министр призвала граждан быть осторожными и, по возможности, ограничить поездки в период непогоды.