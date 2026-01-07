Как город справляется с непогодой, рассказал заместитель городского головы Андрей Москаленко, передает 24 Канал.
Как во Львове борются с непогодой?
Москаленко рассказал, что в течение ночи будут работать коммунальные уборочные службы, а также будут дежурить работники департамента ЖКХ и районных администраций.
С ночи вместе с главами районов осуществляем объезды города, чтобы оперативно реагировать на сложные участки,
– заверил он.
К уборке снега привлекли 1400 человек, 95 единиц коммунальной техники, 55 мотощеток, а также технику частных компаний. С начала непогоды было использовано уже сотни кубометров пескосоляной смеси и тонны соли.
"Важно понимать: даже при максимальной вовлеченности техники и людей во время длительного снегопада дороги не могут быть идеально чистыми одновременно и везде. Снег сыплется непрерывно, а техника так же непрерывно работает, чтобы удерживать проезд и проход в безопасном состоянии", – отметил заместитель городского головы.
Приоритетно расчищают магистрали и транспортные артерии, далее – межквартальные улицы.
Москаленко попросил сообщать о проблемных участках на горячую линию города по номеру 1580.
Снег в Украине: последние новости
7 января снегопады накрыли Украину. Из-за этого осложнилась ситуация на дорогах, есть обесточивание. Сильные осадки прогнозируются до 9 января.
В частности, 8 и 9 января ожидается сильный снег и метели в ряде областей, в частности в Закарпатской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой и др.
К слову, снегопады и гололедица вызвали транспортный хаос и за рубежом. Это стало причиной отмены сотен рейсов в аэропортах и задержки в автобусном и железнодорожном сообщении.