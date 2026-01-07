На юго-востоке Англии во вторник зафиксировали температуру в -12,5°C, а на востоке Франции и в Баварии морозы и вообще достигли рекордных -22°C. Резкое похолодание привело к резкому спросу на электроэнергию и проблемам в путешествиях, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Интересно Пророссийского итальянца не пустили в Украину: почему так произошло и как не повторить его судьбу

Как похолодание повлияло на электроэнергию в Европе?

Резкое падение температуры и снег привели к невероятно спросу на электроэнергию – ведь падение производства ветровой и солнечной энергии из-за непогоды существенно сужает поставки электроэнергии на всем континенте. И Франции пришлось увеличить производство газовых генераторов, чтобы удовлетворить спрос на электричество – в понедельник он достиг исторического максимума, а тогда вырос во вторник. Это самые высокие показатели с февраля 2012 года.

А в Германии, несмотря на государственный праздник в нескольких крупных землях, спрос растет примерно на 69 гигаватт, что значительно выше среднего показателя в 63 гигаватт.

Снег и гололед также привели к проблемам с отключениями света в нескольких странах – в двух регионах Франции без электричества остались около 7500 домохозяйств, а в Берлине уже четвертый день после серьезного отключения электроэнергии 27 000 домов все еще без света. Замерзшая земля существенно усложняет ремонт кабелей.

Как непогода повлияла на транспорт?

Снегопад, не прекращается уже несколько дней, закрыл взлетно-посадочные полосы и ограничил выполнение рейсов – а это привело к сотням отмененных вылетов в аэропортах от Парижа до Амстердама, и с особенно серьезными перебоями столкнулся аэропорт Нанта в Бретани.

Трудности возникли и в автобусном сообщении Франции, Нидерландов и Великобритании, а также немало поездов Euristar, соединяющих Лондон с Парижем, Брюсселем и Амстердамом, также пришлось задержать или отменить совсем.

Из-за гололеда произошли ДТП в районе Парижа, в результате чего погибли два человека, а еще двое получили травмы. Во вторник в северо-западных регионах Франции пришлось приостановить движение школьного транспорта, а также снизить ограничение скорости и остановить движение тяжелых грузовиков.

В среду в центральной Европе ожидается очередная волна снега. А метеорологи из Meteo France сообщают, что этот период морозов является самым сильным во Франции с 2012 года, и температура во многих регионах на 10 – 15 градусов ниже сезонной нормы.

Что еще следует знать о непогоде в Европе?