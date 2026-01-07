Як місто справляється з негодою, розповів заступник міського голови Андрій Москаленко, передає 24 Канал.
Як у Львові боряться з негодою?
Москаленко розповів, що впродовж ночі працюватимуть комунальні прибиральні служби, а також чергуватимуть працівники департаменту ЖКГ і районних адміністрацій.
Із ночі разом із головами районів здійснюємо об'їзди міста, щоб оперативно реагувати на складні ділянки,
– запевнив він.
До прибирання снігу залучили 1400 людей, 95 одиниць комунальної техніки, 55 мотощіток, а також техніку приватних компаній. З початку негоди було використано уже сотні кубометрів піскосоляної суміші та тонни солі.
"Важливо розуміти: навіть за максимальної залученості техніки та людей під час тривалого снігопаду дороги не можуть бути ідеально чистими одночасно і всюди. Сніг сиплеться безперервно, а техніка так само безперервно працює, щоб утримувати проїзд і прохід у безпечному стані", – наголосив заступник міського голови.
Пріоритетно розчищають магістралі і транспортні артерії, далі – міжквартальні вулиці.
Москаленко попросив повідомляти про проблемні ділянки на гарячу лінію міста за номером 1580.
Сніг в Україні: останні новини
7 січня снігопади накрили Україну. Через це ускладнилася ситуація на дорогах, є знеструмлення. Сильні опади прогнозуються до 9 січня.
Зокрема, 8 та 9 січня очікується сильний сніг та хуртовини у низці областей, зокрема у Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій тощо.
До слова, снігопади і ожеледиця викликали транспортний хаос й за кордоном. Це стало причиною скасування сотень рейсів в аеропортах і затримки в автобусному та залізничному сполученні.