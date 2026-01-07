Як місто справляється з негодою, розповів заступник міського голови Андрій Москаленко, передає 24 Канал.

Як у Львові боряться з негодою?

Москаленко розповів, що впродовж ночі працюватимуть комунальні прибиральні служби, а також чергуватимуть працівники департаменту ЖКГ і районних адміністрацій.

Із ночі разом із головами районів здійснюємо об'їзди міста, щоб оперативно реагувати на складні ділянки,

– запевнив він.

До прибирання снігу залучили 1400 людей, 95 одиниць комунальної техніки, 55 мотощіток, а також техніку приватних компаній. З початку негоди було використано уже сотні кубометрів піскосоляної суміші та тонни солі.

"Важливо розуміти: навіть за максимальної залученості техніки та людей під час тривалого снігопаду дороги не можуть бути ідеально чистими одночасно і всюди. Сніг сиплеться безперервно, а техніка так само безперервно працює, щоб утримувати проїзд і прохід у безпечному стані", – наголосив заступник міського голови.

Пріоритетно розчищають магістралі і транспортні артерії, далі – міжквартальні вулиці.

Москаленко попросив повідомляти про проблемні ділянки на гарячу лінію міста за номером 1580.

