Про це інформує 24 Канал із посиланням на першого заступника начальника патрульної поліції Олексія Білошицького.
В яких областях очікується погіршення погоди?
Синоптики попереджають про погіршення погоди у низці областей України 8 та 9 січня. Сильний сніг та хуртовини накриють Закарпатську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області.
У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях прогнозується значний мокрий сніг та дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу.
За даними синоптиків, пориви вітру у західних, південних та центральних регіонах сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.
Через ожеледицю на дорогах на заході та півночі України, а також у Вінницькій та Черкаській областях оголошено жовтий рівень небезпечності.
Також 8 січня через сильний сніг, хуртовини та снігові замети у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій області визначено помаранчевий рівень небезпеки.
Якою буде погода у Києві 8 та 9 січня?
У четвер, 8 січня, у столиці та Київській області пройдуть мокрий сніг та дощ – очікується ожеледиця. Вночі 9 січня у місті випаде сильний сніг та спостерігатиметься хуртовина. За прогнозами синоптиків, сніговий покрив складатиме 5 – 10 сантиметрів, місцями сягатиме 20 сантиметрів.
Громадян закликають без нагальної потреби утримуватись від поїздок на власних авто та надавати перевагу громадському транспорту, аби уникнути заторів та полегшити роботу комунальних спецслужб й спецтехніки.
Яка погода очікується в обласних центрах України 8 січня?
Четвер, 8 січня, в Україні очікується зі складними погодними умовами. Територія країни умовно розділиться на 3 частини: від морозної погоди із сильними снігопадами до теплої із +12 та значними дощами.
На заході країни, у Вінницькій та Житомирській областях прогнозують сильний сніг та хуртовину. Вночі температура коливатиметься від -7 до -12, а вдень -2 – -7.
У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях буде значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу. Вночі позначки термометрів показуватимуть вночі 0 – -5, а вдень 0 – +5.
Решту території України накриє дощ, місцями значний. Нічна температура становитиме +1 – +6, а денна – +7 – +12.