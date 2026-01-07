Про це інформує 24 Канал із посиланням на першого заступника начальника патрульної поліції Олексія Білошицького.

В яких областях очікується погіршення погоди?

Синоптики попереджають про погіршення погоди у низці областей України 8 та 9 січня. Сильний сніг та хуртовини накриють Закарпатську, Волинську, Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Чернівецьку області.

У Київській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях прогнозується значний мокрий сніг та дощ, ожеледь та налипання мокрого снігу.

За даними синоптиків, пориви вітру у західних, південних та центральних регіонах сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду.

Через ожеледицю на дорогах на заході та півночі України, а також у Вінницькій та Черкаській областях оголошено жовтий рівень небезпечності.

Також 8 січня через сильний сніг, хуртовини та снігові замети у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій області визначено помаранчевий рівень небезпеки.

Якою буде погода у Києві 8 та 9 січня?

У четвер, 8 січня, у столиці та Київській області пройдуть мокрий сніг та дощ – очікується ожеледиця. Вночі 9 січня у місті випаде сильний сніг та спостерігатиметься хуртовина. За прогнозами синоптиків, сніговий покрив складатиме 5 – 10 сантиметрів, місцями сягатиме 20 сантиметрів.

Громадян закликають без нагальної потреби утримуватись від поїздок на власних авто та надавати перевагу громадському транспорту, аби уникнути заторів та полегшити роботу комунальних спецслужб й спецтехніки.

Яка погода очікується в обласних центрах України 8 січня?