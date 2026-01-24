Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Смотрите также Будет "скачок" температуры: синоптик сказала, когда в Украине станет теплее

Какие погодные условия прогнозируют в Украине 25 января?

Синоптики предупредили, что в воскресенье, 25 января, ожидаются опасные метеорологические явления. Большинство территории они охватят днем, однако на Закарпатье непогода будет и ночью. Так на дорогах Украины – на Западе, в Одесской и Николаевской областях – ожидается гололедица, гололед и налипание мокрого снега.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– написал Укргидрометцентр.

По информации ГСЧС, гололед может достигать 6 – 19 миллиметров, а налипание мокрого снега – примерно 11 – 34 миллиметра.



Непогода накроет всю Украину / Карта Укргидрометцентра

Какая погода прогнозируется в ближайшее время?