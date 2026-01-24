Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Какие погодные условия прогнозируют в Украине 25 января?
Синоптики предупредили, что в воскресенье, 25 января, ожидаются опасные метеорологические явления. Большинство территории они охватят днем, однако на Закарпатье непогода будет и ночью. Так на дорогах Украины – на Западе, в Одесской и Николаевской областях – ожидается гололедица, гололед и налипание мокрого снега.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– написал Укргидрометцентр.
По информации ГСЧС, гололед может достигать 6 – 19 миллиметров, а налипание мокрого снега – примерно 11 – 34 миллиметра.
Непогода накроет всю Украину / Карта Укргидрометцентра
Какая погода прогнозируется в ближайшее время?
Синоптики прогнозируют, что на 28 – 29 января в Украине еще будут держаться морозы, особенно ночью может быть до 17 – 22 градусов мороза на Севере и Востоке. Днем в отдельных регионах возможен снег и небольшие осадки, а сильные порывы ветра могут усиливать ощущение холода.
Синоптики прогнозируют, что постепенное потепление начнется 25 января. На выходных теплый воздух зайдет с юго-запада, из-за чего в южных и западных областях днем может быть "плюсовой", даже если ночью еще будет холодно.
В Украину может прийти циклон со снегом и дождем циклон со снегом и дождем, особенно на западе и юге. Осадки прогнозируют сначала на Западе, а затем и в центральных областях. На Юге и Юго-Востоке возможны дожди или мокрый снег.