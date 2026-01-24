В то же время на дорогах страны сохранится гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Смотрите также Будут опасные погодные условия, а мороз ослабевает ежедневно: как изменится погода на выходных
Какой будет погода в воскресенье?
Синоптики прогнозируют незначительный снег, который в южной и западной части страны будет сопровождаться дождем. В то же время ночью на Прикарпатье, а также днем в центральных областях, как ожидается, будет умеренный снег.
Днем в западных, Одесской, Николаевской областях, а на Закарпатье ночью, будет гололед, и налипание мокрого снега. Ветер будет двигаться в юго-восточном направлении со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.
Температура воздуха в ночные часы на северо-востоке и востоке страны будет в пределах от 12 до 17 градусов мороза, в течение дня столбики термометров, по данным Укргидрометцентра, покажут от 7 до 12 градусов мороза.
В южной и западных областях в ночные часы температура воздуха составит в пределах от 3 до 8 градусов мороза, в дневное время на этой территории, согласно прогнозу, ожидается от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.
На Закарпатье, Одесской области и в Крыму ночью температура воздуха – около 0 градусов. Днем она будет в пределах от 1 до 6 градусов тепла, на остальной территории будет от 8 до 13 градусов мороза ночью и от 4 до 9 градусов мороза днем.
Какие температуры будут в областных центрах?
- Киев -7...-5;
- Ужгород +3...+5;
- Львов 0...-2;
- Ивано-Франковск 0...-2;
- Тернополь 0...-2;
- Черновцы 0...-2;
- Хмельницкий -3...-1;
- Луцк -4...-2;
- Ровно -4...-2;
- Житомир -7...-5;
- Винница -5...-3;
- Одесса 0...-2;
- Николаев 0...-2;
- Херсон 0...-2;
- Симферополь +3...+5;
- Кропивницкий -7...-5;
- Черкассы -6...-4;
- Чернигов -9...-7;
- Сумы -10...-8;
- Полтава -7...-5;
- Днепр -7...-5;
- Запорожье -5...-3;
- Донецк -10...-8;
- Луганск -11...-9;
- Харьков -10...-8.
Прогноз погоды на 25 января 2026 года / Карта Укргидрометцентра
Что ждать от погоды?
В целом погода в Украине на выходных будет прохладной и туманной. Прогнозируют также небольшие осадки в нескольких регионах. Температура будет расти, но постепенно. На дорогах сохранится гололедица.
К слову, ближайшее время синоптики прогнозируют изменение погоды в Украине. По данным Укргидрометцентра, ожидается потепление в большинстве областей, однако ситуация может различаться в зависимости от дня и территории.