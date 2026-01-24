Водночас на дорогах країни утримається ожеледиця. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода у неділю?

Синоптики прогнозують незначний сніг, який у південній та західній частині країни супроводжуватиметься дощем. Водночас вночі на Прикарпатті, а також вдень в центральних областях, як очікується, буде помірний сніг.

Удень у західних, Одеській, Миколаївській областях, а на Закарпатті вночі, буде ожеледь, і налипання мокрого снігу. Вітер рухатиметься у південно-східному напрямку зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря у нічні години на північному сході та сході країни буде в межах від 12 до 17 градусів морозу, протягом дня стовпчики термометрів, за даними Укргідрометцентру, покажуть від 7 до 12 градусів морозу.

У південній та західних областях у нічні години температура повітря становитиме в межах від 3 до 8 градусів морозу, у денний час на цій території, згідно з прогнозом, очікується від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

На Закарпатті, Одещині та в Криму вночі температура повітря – близько 0 градусів. Удень вона буде в межах від 1 до 6 градусів тепла, на решті територій буде від 8 до 13 градусів морозу вночі та від 4 до 9 градусів морозу вдень.

Які температури будуть в обласних центрах?

  • Київ -7...-5;
  • Ужгород +3…+5;
  • Львів 0…-2;
  • Івано-Франківськ 0…-2;
  • Тернопіль 0…-2;
  • Чернівці 0…-2;
  • Хмельницький -3…-1;
  • Луцьк -4…-2;
  • Рівне -4…-2;
  • Житомир -7…-5;
  • Вінниця -5…-3;
  • Одеса 0…-2;
  • Миколаїв 0…-2;
  • Херсон 0…-2;
  • Сімферополь +3…+5;
  • Кропивницький -7…-5;
  • Черкаси -6…-4;
  • Чернігів -9…-7;
  • Суми -10…-8;
  • Полтава -7…-5;
  • Дніпро -7…-5;
  • Запоріжжя -5…-3;
  • Донецьк -10…-8;
  • Луганськ -11…-9;
  • Харків -10…-8.

Прогноз погоди на 25 січня 2026 року
Прогноз погоди на 25 січня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Що чекати від погоди?

  • Загалом погода в Україні на вихідних буде прохолодною та туманною. Прогнозують також невеликі опади в кількох регіонах. Температура буде зростати, але поступово. На дорогах утримається ожеледиця.

  • До слова, найближчим часом синоптики прогнозують зміну погоди в Україні. За даними Укргідрометцентру, очікується потепління в більшості областей, однак ситуація може різнитися залежно від дня та території.