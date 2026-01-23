Про це розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха, передає РБК-Україна.

Чи очікується потепління найближчим часом?

За словами Наталії Птухи найближчим часом температура повітря буде зростати. Так впродовж вихідних і на початку тижня в Україні буде різна погода, адже атмосферний тиск коливатиметься, а тепле повітря надходитиме з Чорного моря.

Вітер буде дути спочатку зі сходу, а потім – з південного сходу. Чимало областей накриє вологе помірно тепле повітря.

Проте найбільше його вплив відчуватиметься вже 26 січня, в понеділок,

– зазначила синоптикиня.

Як зміниться погода?