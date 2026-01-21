Таку інформацію повідомив представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для УНІАН.

Коли в Україні стане тепліше?

За словами синоптика, поки температура повітря у денний час становитиме в межах від 4 до 11 градусів морозу. У південній частині та на Закарпатті очікуються коливання в діапазоні від 0 до 5 градусів морозу.

А ось вже 22 січня ми очікуємо на послаблення морозів в Україні на 2 – 4 градуси,

– розповів він.

Але поки йдеться лише про незначне послаблення морозів. В період з 23 по 24 січня температура повітря на північному сході буде від 10 до 15 градусів морозу уночі та від 5 до 11 градусів морозу у денні години.

На території решти регіонів у нічний час температура повітря коливатиметься від 5 до 11 градусів морозу, на крайньому півдні очікується від 0 до 4 градусів морозу, протягом дня буде від 1 до 7 градусів морозу.

Водночас подекуди будуть плюсові значення. Як розповів Іван Семиліт, у суботу, 24 січня, у південній частині, на Прикарпатті та Закарпатті температура повітря буде від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Яку погоду чекати?