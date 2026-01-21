Такую информацию сообщил представитель Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для УНИАН.
Смотрите также Когда в Киеве наконец потеплеет и закончатся ли морозы
Когда в Украине станет теплее?
По словам синоптика, пока температура воздуха в дневное время будет составлять в пределах от 4 до 11 градусов мороза. В южной части и на Закарпатье ожидаются колебания в диапазоне от 0 до 5 градусов мороза.
А вот уже 22 января мы ожидаем ослабления морозов в Украине на 2 – 4 градуса,
– рассказал он.
Но пока речь идет лишь о незначительном ослаблении морозов. В период с 23 по 24 января температура воздуха на северо-востоке будет от 10 до 15 градусов мороза ночью и от 5 до 11 градусов мороза в дневные часы.
На территории остальных регионов в ночное время температура воздуха будет колебаться от 5 до 11 градусов мороза, на крайнем юге ожидается от 0 до 4 градусов мороза, в течение дня будет от 1 до 7 градусов мороза.
В то же время местами будут плюсовые значения. Как рассказал Иван Семилит, в субботу, 24 января, в южной части, на Прикарпатье и Закарпатье температура воздуха будет от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.
Какую погоду ждать?
В Укргидрометцентре информировали, что с 22 января на погоду начнут влиять атмосферные фронты, прежде всего на Правобережье. Поэтому с 23 января в западных областях и на юго-востоке возможен небольшой снег.
В то же время метеорологи предупреждают о резком снижении температур в Европе из-за вторжения холодных воздушных масс из Сибири, что может продлиться до середины февраля. Это может затронуть и Украину.
Синоптики Укргидрометцентра пока не могут точно спрогнозировать погоду в феврале, но отмечают тенденцию к ослаблению морозов. Более подробные прогнозы синоптики покажут после 25 января.