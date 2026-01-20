Об этом сообщает Укргидрометцентр. В то же время минусовая температура будет сохраняться, а значит оттепели пока не прогнозируется.
Когда может начаться потепление в Киеве?
Вскоре днем и ночью температура воздуха в столичном регионе должна повыситься. Ночью термометры будут показывать даже меньше, чем 10 градусов мороза. Так, по данным синоптиков, ожидается до -9 градусов ночью и до 4 градусов мороза днем. Такая перспектива будет сохраняться в течение 20 – 24 января.
21 января в Киевской области осадков не прогнозируют, но на дорогах может возникать гололедица. Ночью столбики термометров еще могут показывать от 12 до 17 градусов мороза, а местами может похолодать и -20 градусов. Однако уже днем воздух прогреется до 5 – 10 градусов мороза. В самой столице в дневные часы может быть теплее – от 5 до 7 градусов мороза.
На выходных на Киевщине тоже будет теплее, чем в последние дни. Нынешние погодные будут по-разному развиваться, морозы будут отступать. Атмосферное давление начнет падать от 21 января. Кроме того, синоптики прогнозируют туманы. Осадков в эти дни не прогнозируют, незначительный снег может пройти лишь 24 января.
Какая погода ожидается в Украине в ближайшее время?
В Украине может вскоре быть даже теплая погода. Морозы еще будут сохранять в ряде областей, хотя они будут меньше. После 25 января потепление возможно в южных областях и на Закарпатье.
В северных регионах потеплеть может с 23 января. Там температура ночью снизится до 5 – 11 градусов мороза.
В целом до 25 января в Украине ожидаются морозы до -22 градусов. Местами может быть небольшой снег и гололедица на дорогах.