Об этом сообщает Укргидрометцентр. В то же время минусовая температура будет сохраняться, а значит оттепели пока не прогнозируется.

Когда может начаться потепление в Киеве?

Вскоре днем и ночью температура воздуха в столичном регионе должна повыситься. Ночью термометры будут показывать даже меньше, чем 10 градусов мороза. Так, по данным синоптиков, ожидается до -9 градусов ночью и до 4 градусов мороза днем. Такая перспектива будет сохраняться в течение 20 – 24 января.

21 января в Киевской области осадков не прогнозируют, но на дорогах может возникать гололедица. Ночью столбики термометров еще могут показывать от 12 до 17 градусов мороза, а местами может похолодать и -20 градусов. Однако уже днем воздух прогреется до 5 – 10 градусов мороза. В самой столице в дневные часы может быть теплее – от 5 до 7 градусов мороза.

На выходных на Киевщине тоже будет теплее, чем в последние дни. Нынешние погодные будут по-разному развиваться, морозы будут отступать. Атмосферное давление начнет падать от 21 января. Кроме того, синоптики прогнозируют туманы. Осадков в эти дни не прогнозируют, незначительный снег может пройти лишь 24 января.

Какая погода ожидается в Украине в ближайшее время?