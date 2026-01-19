В то же время значительного потепления синоптики пока не прогнозируют. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга, передает 24 Канал.

Насколько станет теплее в Украине?

По словам Натальи Птухи, с 22 января на погоду в Украине начнут влиять атмосферные фронты, прежде всего на Правобережье. Из-за этого с 23 января в западных областях и на юго-востоке возможен небольшой снег.

И за счет этого мы уже видим, что немного изменения в атмосфере будут происходить. И определенные такие повышения температуры,

– объяснила Птуха.

Также она отметила, что речь идет не о настоящем тепле, а об ослаблении морозов. После 23 января в северных регионах ночная температура повысится с нынешних 12 – 17 градусов мороза до 5 – 11 градусов мороза.

Днем прогнозируют от 1 до 7 градусов ниже нуля. Как отметила Птуха, для зимы такая температура считается "достаточно умеренной и комфортной".

По словам синоптика, на юге и Закарпатье после 23 января в дневные часы воздух может прогреться до 3 градусов тепла. В то же время в большинстве областей в Украине плюсовую температуру пока не стоит ожидать.

После 25 января плюсовые значения возможны преимущественно в южных регионах и на Закарпатье. Остальные области, по данным Птухи, будут оставаться с минусовыми, но уже менее интенсивными температурами.

Какую погоду ожидать в ближайшее время?