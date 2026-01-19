Зимние морозы, вероятно, задержатся как минимум до середины месяца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Что известно о Сибирских морозах, надвигающихся на Европу?

Метеорологи предупреждают, что восточные воздушные потоки приведут к резкому снижению температур во многих европейских странах, в частности в Украине. В ночные часы столбики термометров могут опускаться далеко ниже нуля – местами до -10 градусов Цельсия и даже ниже, а в отдельных регионах минусовые значения возможны и днем.

Специалисты обращают внимание, что зима 2025 – 2026 годов уже оказалась нетипичной. Несмотря на предыдущие долгосрочные прогнозы о теплом сезоне, январь стал самым холодным за последние полтора десятилетия.

По оценкам синоптиков, подобная тенденция может сохраниться и в феврале. Согласно расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), период сильных морозов продлится ориентировочно до середины февраля.

В то же время во второй половине месяца возможен резкий слом погодного сценария – не исключено заметное потепление, которое будет больше напоминать раннюю весну. Впрочем, метеорологи отмечают, что эти прогнозы еще могут корректироваться.

Значительное влияние имеет нестабильное состояние полярного вихря, который сейчас способствует проникновению арктического воздуха далеко на юг. В случае его дальнейшего ослабления волны сильного холода могут вернуться даже в начале весны.

В Ивано-Франковске фиксировали 23 градуса мороза