Влажность воздуха составит 83%. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ивано-Франковский областной центр по гидрометеорологии.
Смотрите также Придет ли в Украину потепление из Центральной Европы
Какой будет погода на Ивано-Франковщине?
На Ивано-Франковщине 18 января будет переменная облачность без существенных осадков. На дорогах будет гололедица.
Ветер восточный 5 – 10 метров в секунду.
Температура по области будет 7 – 12 градусов мороза, а по городу Ивано-Франковск – 9 – 9 11 градусов ниже нуля. В высокогорье Карпат 7 – 12 градусов мороза.
По состоянию на 07:00 температура воздуха в Ивано-Франковске составляла -23 градуса. Влажность тоже довольно высокая – 83%. Атмосферное давление составляет 754 миллиметров ртутного столба.
Какой будет погода в Украине 18 января?
По данным синоптиков по всей Украине сутки по всей Украине пройдут без осадков, только в Крыму возможен небольшой снег.
Температура ночью будет колебаться от -15 до -20 градусов, в северной части – местами -21...-24 градусов. Тогда как днем ожидается -10...-15 градусов мороза.