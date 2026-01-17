Также в течение суток возможна переменная облачность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Морозы до -23 не отступают: где на выходных выпадет снег, а кому ждать метелей и изморози
Какой будет погода в Украине?
По данным синоптиков по всей Украине сутки пройдут без осадков, только в Крыму возможен небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер будет северо-восточным со скоростью до 5-10 метров в секунду.
Температура ночью будет колебаться от -15 до -20 градусов, в северной части – местами -21...-24 градусов. Тогда как днем ожидается -10...-15 градусов мороза. На юге страны и Закарпатье ночью столбики термометров будут показывать -9...-14 мороза, днем – -1...-6 мороза.
Какая погода ожидается в украинских городах?
- Киев -12...-10;
- Ужгород 0...-2;
- Львов -13...-11;
- Ивано-Франковск -13...-11;
- Тернополь -13...-11;
- Черновцы -13...-11;
- Хмельницкий -13...-11;
- Луцк -13...-11;
- Ровно -13...-11;
- Житомир -13...-11;
- Винница -13...-11;
- Одесса -6...-4;
- Николаев -4...-2;
- Херсон -6...-4;
- Симферополь -4...-2;
- Кропивницкий -13...-11;
- Черкассы -13...-11;
- Чернигов -13...-11;
- Сумы -13...-11;
- Полтава -13...-11;
- Днепр -12...-10;
- Запорожье -6...-4;
- Донецк -9...-7;
- Луганск -10...-8;
- Харьков -13...-11.
Прогноз погоды в Украине на 18 января / Скриншот карты Укргидрометцентра
Что стоит знать о погоде в Украине?
Снижение температуры до 30 градусов мороза пока не предвидится. В то же время низкие показатели еще задержатся в Украине. Синоптики отметили, что достоверный прогноз погоды составляют на период от 3 до 5 суток, и пока известны только погодные условия, которые стоит ожидать до 21 января, и пока морозов до -30 не будет.
По данным Укргидрометцентра, только в северных областях в течение 18 – 19 января местами возможно снижение температуры в пределах от 22 до 25 градусов мороза, более низких показателей не ожидается.
Однако признаков того, что вскоре отойдут морозы или придет потепление, пока нет. Частичное ослабление холода в ближайшее время возможно только на Закарпатье. Синоптик Волынского областного гидрометцентра Светлана Дриганюк предполагала, что погода в Украине еще как минимум в ближайшие две недели будет оставаться морозной.