Також протягом доби можлива мінлива хмарність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків по всій Україні доба мине без опадів, лише в Криму можливий невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде північно-східним зі швидкістю до 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від -15 до -20 градусів, в північній частині – місцями -21…-24 градусів. Тоді як вдень очікується -10…-15 градусів морозу. На півдні країни та Закарпатті вночі стовпчики термометрів показуватимуть -9…-14 морозу, вдень – -1…-6 морозу.

Яка погода очікується в українських містах?

Київ -12...-10;

Ужгород 0…-2;

Львів -13...-11;

Івано-Франківськ -13...-11;

Тернопіль -13...-11;

Чернівці -13...-11;

Хмельницький -13...-11;

Луцьк -13...-11;

Рівне -13...-11;

Житомир -13...-11;

Вінниця -13...-11;

Одеса -6…-4;

Миколаїв -4…-2;

Херсон -6…-4;

Сімферополь -4…-2;

Кропивницький -13...-11;

Черкаси -13...-11;

Чернігів -13...-11;

Суми -13...-11;

Полтава -13...-11;

Дніпро -12...-10;

Запоріжжя -6…-4;

Донецьк -9…-7;

Луганськ -10…-8;

Харків -13…-11.



Прогноз погоди в Україні на 18 січня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?