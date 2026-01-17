Також протягом доби можлива мінлива хмарність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

Дивіться також Морози до -23 не відступають: де на вихідних випаде сніг, а кому чекати хуртовин і паморозі

Якою буде погода в Україні?

За даними синоптиків по всій Україні доба мине без опадів, лише в Криму можливий невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер буде північно-східним зі швидкістю до 5-10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від -15 до -20 градусів, в північній частині – місцями -21…-24 градусів. Тоді як вдень очікується -10…-15 градусів морозу. На півдні країни та Закарпатті вночі стовпчики термометрів показуватимуть -9…-14 морозу, вдень – -1…-6 морозу.

Яка погода очікується в українських містах?

  • Київ -12...-10;

  • Ужгород 0…-2;

  • Львів -13...-11;

  • Івано-Франківськ -13...-11;

  • Тернопіль -13...-11;

  • Чернівці -13...-11;

  • Хмельницький -13...-11;

  • Луцьк -13...-11;

  • Рівне -13...-11;

  • Житомир -13...-11;

  • Вінниця -13...-11;

  • Одеса -6…-4;

  • Миколаїв -4…-2;

  • Херсон -6…-4;

  • Сімферополь -4…-2;

  • Кропивницький -13...-11;

  • Черкаси -13...-11;

  • Чернігів -13...-11;

  • Суми -13...-11;

  • Полтава -13...-11;

  • Дніпро -12...-10;

  • Запоріжжя -6…-4;

  • Донецьк -9…-7;

  • Луганськ -10…-8;

  • Харків -13…-11.

Прогноз погоди в Україні на 18 січня
Прогноз погоди в Україні на 18 січня / Скриншот карти Укргідрометцентру

Що варто знати про погоду в Україні?

  • Зниження температури до 30 градусів морозу наразі не передбачається. Водночас низькі показники ще затримаються в Україні. Синоптики наголосили, що достовірний прогноз погоди складають на період від 3 до 5 діб, і наразі відомі лише погодні умови, які варто очікувати до 21 січня, і поки морозів до -30 не буде.

  • За даними Укргідрометцентру, лише у північних областях впродовж 18 – 19 січня подекуди можливе зниження температури у межах від 22 до 25 градусів морозу, нижчих показників не очікується.

  • Проте ознак того, що невдовзі відійдуть морози або ж прийде потепління, поки що немає. Часткове послаблення холоду найближчим часом можливе лише на Закарпатті. Синоптикиня Волинського обласного гідрометцентру Світлана Дриганюк припускала, що погода в Україні ще щонайменше у найближчі два тижні залишатиметься морозною.