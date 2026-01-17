Також попереджають про ожеледицю та паморозь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Якою буде погода на вихідних?

Субота, 17 січня

У західних областях очікується ожеледиця і сніговий накат, подекуди будуть туман і паморозь. Температура вночі буде -13...-18 градусів, вдень становитиме -6...-11 градусів, на Поліссі місцями -19...-22 градуси.

На Закарпатті буде близько 0. У північних областях на дорогах буде ожеледиця. Температура повітря у нічні години коливатиметься в межах -15...-20 градусів, у денний час буде -6...-11 градусів.

У центральних областях буде хмарно, і також ожеледиця. Протягом ночі температура повітря становитиме в діапазоні -13...-18 градусів, протягом дня вона буде в межах -5...-10 градусів.

У південних областях теж на дорогах буде ожеледиця. Водночас у Криму та Приазов'ї очікуються сніг та слабка хуртовина. Температура вночі буде -9...-14 градусів, а вдень – -3...-8 градусів.

У східних областях також на дорогах виникатиме ожеледиця. Температура повітря у нічні години становитиме в межах -13...-18 градусів, вдень у цій частині очікується -7...-12 градусів.

Неділя, 18 січня

У західних регіонах буде ожеледиця і сніговий накат, можливі туман і паморозь. Температура вночі буде -15...-23 градусів, вдень – -7...-12 градусів. на Закарпатті очікується 0...-5 градусів.

У північних регіонах утримається ожеледиця, місцями будуть туман і паморозь. Температура повітря вночі становитиме -16...-21 градусів, а вдень коливатиметься в межах -7...-12 градусів.

У центральних областях також очікується ожеледиця. Температура повітря у нічні години становитиме в межах -12...-17 градусів, у денний час синоптик прогнозує -4...-9 градусів.

У південних регіонах теж буде ожеледиця. У Криму, Приазов'ї та місцями на півдні Одещини буде сніг та слабка хуртовина. Там також можливі шквали, швидкістю від 15 до 17 метрів за секунду.

Температура повітря коливатиметься в діапазоні -7...-14 градусів у нічний час, протягом дня, згідно з прогнозом, стовпчики термометрів показуватимуть в межах -2...-7 градусів.

У східних областях передбачаються лише ожеледиця та сніговий накат. Температура повітря вночі буде -13...-18 градусів, у денний час вона, як очікується, становитиме -6...-11 градусів.

Що чекати від погоди?