Відповідну інформацію у коментарі 24 Каналу повідомила пресслужба Українського гідрометеорологічного центру.
Які морози чекати в Україні?
За даними Укргідрометцентру, у більшості областей України температура повітря у нічний час знизиться і коливатиметься у діапазоні від 15 до 20 градусів морозу, але подекуди буде холодніше.
У північних, а також Хмельницькій та Вінницькій областях 17 січня очікуються показники в межах від 22 до 25 градусів морозу. В період з 18 по 19 січня такі морози затримаються лише на півночі.
У денний час температура повітря становитиме в межах від 9 до 14 градусів морозу. У південних областях та на Закарпатті стовпчики термометрів покажуть дещо вищу температуру.
Синоптики повідомили, що на цих територіях протягом ночі очікується від 6 до 13 градусів морозу. У денні години температура повітря там коливатиметься від 1 до 8 градусів морозу.
Чи буде посилення морозів?
Також повідомляли, що зниження температури до 30 градусів морозу, про що повідомляли деякі ресурси, наразі не передбачається, хоч погода залишатиметься вдосталь холодною.
Водночас ознак того, що невдовзі в Україні відійдуть морози або ж прийде потепління, наразі немає. Часткове послаблення холоду поки можливе виключно місцями на Закарпатті.